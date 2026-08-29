بسبب ارتفاع الأمواج.. مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة

أغلقت مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت ، الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة، وهي الأبيض وأم الرخم وعجيبة، وذلك بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، حفاظًا على سلامة المصطافين والزائرين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

منع السباحة

ووجه اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مسئولي الشواطئ بمتابعة تنفيذ قرار منع السباحة بالشواطئ المفتوحة، مع تكثيف أعمال التوعية للمصطافين بخطورة النزول إلى البحر في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن المدينة توفر العديد من الشواطئ الآمنة التي تتوافر بها الخدمات والإنقاذ، ومنها: روميل، والبنست، والنخيل، وبحيرة كليوباترا، والليدو، ومطروح العام، والغرام.

المزارات السياحية

وشدد رئيس المدينة على منع السباحة في المزارات السياحية بمنطقتي كليوباترا والغرام، موضحًا أنها مخصصة للزيارة والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست أماكن آمنة لممارسة السباحة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من مسؤولي الشواطئ حفاظًا على الأرواح.

مرور ميدانى

وأشار إلى أن رؤساء الشواطئ وفرق الإنقاذ يواصلون المرور الميداني والتنبيه على الرواد بعدم النزول إلى البحر في المناطق غير الآمنة، مؤكدًا أن الشواطئ المفتوحة التي لا تتوافر بها خدمات أو إشراف رسمي يتحمل كل من يقوم بنزول البحر مسؤولية مخالفة التعليمات.

وأوضح أن قسم التوعية والعلاقات العامة بمجلس المدينة يتابع حالة البحر بشكل يومي من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات هيئة الأرصاد الجوية، مع نشر التحذيرات عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين والمصطافين.