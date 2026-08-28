محافظ مطروح: تقديم الرعاية الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث محور الضبعة روض الفرج

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، تداعيات حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، وقع مساء الخميس على محور الضبعة–روض الفرج، وذلك من خلال مركز السيطرة بالمحافظة، فور ورود البلاغ من هيئة الإسعاف.

ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين

ورود بلاغ

وأوضح مركز السيطرة أن البلاغ ورد في تمام الساعة 9:17 مساءً، ووصلت أولى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في تمام الساعة 9:21 مساءً، وأسفر الحادث، وفق الحصر المبدئي، عن63 مصابًا،، و4 حالات وفاة.

وشاركت 15 سيارة إسعاف في أعمال نقل وإخلاء المصابين، حيث تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الضبعة المركزي، وبدأت الفرق الطبية أعمال الفرز والتقييم الطبي للمصابين، تمهيدًا لتوزيع الحالات وفقًا لدرجة الإصابة واحتياجات الرعاية الطبية..

وانتقل قيادات الصحة بمطروح إلى مستشفى الضبعة المركزي لمتابعة الحالات ميدانيًا، بالتزامن مع استمرار أعمال الفرز الطبي وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، ومتابعة موقف الوفيات والمصابين أولًا بأول.

وأشاد محافظ مطروح بجهود مرفق إسعاف مطروح ومديرية الصحة والطاقم الطبى بمستشفى الضبعة في الإسراع والاستجابة للبلاغ لإسعاف المصابين والإسراع في إنقاذ الأرواح في اسرع وقت ممكن