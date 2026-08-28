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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أكبر دولار في مواجهة الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 -8 - 2026 على مستوى السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وجاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بأقل 54% من قيمته.. ماذا يعني تسعير مؤشر

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن الجهاز المصرفي متعطل حتي مساء غدا السبت ولكدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وبحسب آخر تداول لسعر الدولار في البنك المركزي المصري؛ حيث سجل 50.16 جنيها للشراء و 50.26 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار 50.07 جنيها للشراء و 50.18 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.1 جنيه للشراء و 50.2 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني و أبوظبي التجاري.

وبلغ ثالث أقل سعر دولار  50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع  في بنك التجاري الدولي CIB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.15 جنيها للشراء و 50.25 جنيها للبعي في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، المصرف العربي الدولي، البركة، التعمير والاسكان".

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار في أغلب البنوك

ووصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، قناة السويس، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية،نكست، الهلي الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل سعر ثاني أعلي سعر دولار 50.35 جنيها للشراء و 50.45 جنيها للبيع في بنك HSBC.

البنك المركزي

حملات التوعية المصرفية

تستمر إجراءات البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله؛ في إجراءات عمليات التوعية المصرفية للعملاء بضرورة تأمين معلوماتهم البنكية وحساباتهم .

وفي منشور مقتضب على مواقع ومنصات السوشيال ميديا التابعة للبنك المركزي المصري، جاءت تحذيرات متكررة للعملاء بضرورة عدم مشاركة العملاء كود الـ OTP مع أي شخص مهما كانت محاولات إقناع العميل.

قال البنك المركزي المصري إن مشاركة ذلك الكود تعني موافقتك على سرقتك، ووقوعك بإرادتك ضحية للاحتيال. 

ودشن البنك المركزي هاشتاج تحت #معًا_نكافح_الاحتيال ، لمواجهة عمليات احتيال الهاكرز على حسابات العملاء في البنوك.

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