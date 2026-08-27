ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الخميس 27-8-2026 على مستوى السوق الرسمية منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار استقرارا بكافة البنوك المصرية دون تغيير بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ ثاني اقل سعر دولار 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع في بنوك ابوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس،، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصرف المتحد.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع في بنك HSBC.