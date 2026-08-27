محمود ناصف حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري القسم الأول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد وسيراميكا

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناصف، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا حكمًا مساعدًا أول، وحامد الشحات حكمًا مساعدًا ثانيًا.

ويتولى هيثم الشريف مهمة الحكم الرابع، بينما يدير تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الحكم خالد جمال الغندور، ويعاونه علاء صبري حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

مواجهة قوية في الجولة الثانية

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز أمام جماهيره، مستفيدًا من إقامة اللقاء على استاد الإسكندرية، بينما يطمح سيراميكا كليوباترا إلى الخروج بنتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على مراكز متقدمة خلال منافسات دوري القسم الأول «دوري أورا».