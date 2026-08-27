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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بسلاح أبيض بالمنيا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام عدد من الأشخاص لترويجهم المواد المخدرة أمام منزلها بالمنيا والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والإستيلاء على هاتفها المحمول حال إعتراضها على ذلك.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 / الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بالمنيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة المركز) طرف ثان (جارتها ، مقيمة بذات العنوان ) لخلافات الجيرة بينهما "تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه ، وفى وقت لاحق قام (نجلى الطرف الثانى ونجل عمتهما – مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابتها بـ"جرح قطعى " بإستخدام سلاح أبيض لذات الخلافات.

أمكن ضبطهم وتبين عدم حيازتهم لأية مواد مخدرة ، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب بشأن ترويج المشكو فى حقهم المواد المخدرة أو الإستيلاء على هاتفها المحول ، ونشرها مقطع الفيديو على النحو المشار إليه نكايةً فيهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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