وفد «الإسكان» يتفقد مشروعي نزهة الأندلس والمرحلة التكميلية لـ نزهة التجمع الثالث

أجرى وفد من ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو عبدالهادي، رئيس قطاع التشييد والمقاولات، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع «نزهة الأندلس» بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من المشروع والاستعداد لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لمشروعات الإسكان، ودفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وشهدت الجولة استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة نسب إنجاز الأعمال ومعدلات التنفيذ بالموقع، والوقوف على الأعمال المتبقية وخطة استكمالها، تمهيدًا للانتهاء من المشروع والبدء في إجراءات تسليم الوحدات السكنية وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

وخلال الجولة تم التأكيد على أهمية تكثيف معدلات العمل خلال المرحلة الحالية، باعتبارها المرحلة النهائية من المشروع، مع ضرورة استكمال جميع الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الوحدات ومختلف مكونات المشروع قبل بدء إجراءات التسليم، وسرعة تلافي أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على البرنامج التنفيذي، بما يضمن الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المستهدفة وبالمستوى المطلوب.

كما تضمنت الجولة تفقد المرحلة التكميلية لمشروع «نزهة التجمع الثالث» بمنطقة المستقبل 3 بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات تقدم الأعمال، ومتابعة خطة استكمال المشروع، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل وفق برنامج زمني واضح ومحدد، وإجراء المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ حتى الانتهاء من جميع الأعمال المستهدفة.

وتأتي هذه الجولة في إطار رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة المشروعات على أرض الواقع، وتسريع معدلات الإنجاز، وصولًا إلى استكمال المشروعات وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين والحاجزين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو توفير وحدات سكنية ومجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها.