وزير الخزانة الأمريكي: على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه

أكد وزير الخزانة الأمريكي، أنه على نظام إيران إنفاق الأموال على شعبه بدل توجيه مليارات الدولارات لوكلائه ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخزانة الأمريكي: “النظام الإيراني يواصل تبديد مبالغ طائلة بالخارج وشعبه يكافح لتوفير احتياجاته الأساسية”.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا ، حيث يتم التركيز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي ولا محادثات جارية حاليا.

وبيّنت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لها؛ أن إيران في وضع ضعيف للغاية ووزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها.