الأهلي يقدم عرضاً أخيراً لتجديد عقد ياسر إبراهيم لثلاثة مواسم

قدمت إدارة النادي الأهلي عرضاً رسمياً أخيرا للمدافع ياسر إبراهيم لتجديد عقده مع الفريق خلال اجتماع عقد اليوم لبحث حسم ملف استمراره مع القلعة الحمراء.

عرض الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم

ويتضمن العرض المقدم للاعب تمديد التعاقد لمدة 3 سنوات قادمة، مع رفع راتبه السنوي إلى 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

كما شملت البنود تعديل قيمة العقد للعام الحالي لتبلغ 25 مليون جنيه بدلاً من 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع امتيازات ومكافآت إضافية مرتبطة بتحقيق البطولات تصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم.

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس جديدة بشأن تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور سيقوم بتصوير إعلانين خلال الفترة المقبلة، أحدهما لصالح أحد رعاة النادي الأهلي، ضمن الاتفاقات المرتبطة بتجديد وتمديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن القيمة المالية للإعلانين تصل إلى 15 مليون جنيه، على أن يتم تصويرهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاتفاق المبرم مع اللاعب عقب تجديد عقده رسميًا مع النادي الأهلي حتى عام 2030.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، وتسعى إدارة النادي للحفاظ على خدماته وضمان استمراره ضمن القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزاً صعباً على فريق إنبي الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي زد يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.