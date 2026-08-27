الوظائف الرقمية تفتح آفاقا جديدة أمام شباب بني سويف.. تفاصيل

تستهدف مبادرة جديدة تأهيل شباب بني سويف للوظائف المستقبلية، من خلال برامج تدريبية مجانية تمتد على مدار عام، وتركز على تنمية المهارات العملية المطلوبة في قطاعات التعهيد وخدمة العملاء والموارد البشرية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وتوفر المبادرة لطلاب الجامعات والخريجين الجدد تدريبات وورش عمل حول مهارات التوظيف والتواصل، وبناء الهوية المهنية، وإعداد السيرة الذاتية، واستخدام منصات التوظيف الرقمية، إلى جانب التواصل المباشر مع خبراء وقادة أعمال للتعرف على متطلبات سوق العمل.

وتأتي الخطوة في ظل النمو المتسارع لقطاع التعهيد في مصر، وما يوفره من فرص لتشغيل الشباب، خاصة في المحافظات، بالتوازي مع توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وتكتسب المبادرة أهمية إضافية مع توسع الطاقة التشغيلية للشركة المنفذة في المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة من 50 إلى 1090 مقعدًا، يعمل عليها نحو ألف موظف من أبناء المحافظة.

وينفذ المبادرة المشغل الرسمي لمركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف، وتحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يدعم جهود الدولة لإعداد الكوادر وتعزيز تنافسية مصر في صناعة التعهيد والخدمات الرقمية.