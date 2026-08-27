الحصار البحري مستمر.. البيت الأبيض ينفي أية مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران

أكد البيت الأبيض مجدداً عدم وجود أية مفاوضات جارية مع إيران، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تشديد الخناق على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية.

وقالت آنا كيلي، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان: "لا توجد أي محادثات أو مفاوضات جارية، أو مقررة، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت: "لا يزال الحصار البحري سارياً بكامل قوته، وعملية "المنبوذ الاقتصادي" جارية لقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ يدعم النظام".

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، لقناة فوكس نيوز: "لا توجد أي مفاوضات جارية حالياً، وسيستمر هذا الوضع حتى يشعر الرئيس بإمكانية جلوسهم إلى طاولة المفاوضات بشكل فعّال. ولم نرَ ذلك بعد".