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مفاجأة مدوية.. وقف إطلاق النار يقترب بين إيران وأمريكا واتفاق على فتح مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. وقف إطلاق النار يقترب بين إيران وأمريكا واتفاق على فتح مضيق هرمز

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
ناصر السيد

اتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار، مع مراعاة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بحسب تصريحات أوردتها وكالة نوفوستي الروسية نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها.

وأوضحت المصادر في إيران وباكستان لوكالة ريا نوفوستي الروسية أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يشمل حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقًا لمصادر الوكالة الروسية، سيتم الإعلان رسميًا عن وقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا عن إزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز.

وأمس الثلاثاء، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن مضيق هرمز سيبقى مغلقًا، مشددًا على أن إعادة فتحه مرتبطة بتحقيق مجموعة من الشروط الإيرانية، في مقدمتها إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على بلاده.

وقال غريب آبادي بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن إعادة فتح المضيق لن تتم بصورة فورية، موضحًا أن التفاهم الذي توصلت إليه إيران مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة لا يعني فتح الممر المائي اعتبارًا من اليوم التالي، وأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة ستخضع لمفاوضات جديدة.

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