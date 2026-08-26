ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو

طمأن المايسترو عمرو سليم محبيه على حالته الصحية، بعد حالة من القلق أثارها ظهوره داخل سيارته بطريقة دفعت عددًا من المتواجدين إلى الاعتقاد بأنه يواجه أزمة صحية ويحتاج إلى مساعدة عاجلة.

وكشف عمرو سليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن ما حدث لم يكن مرتبطًا بأي وعكة صحية، مؤكدا أن تصرفه داخل السيارة فُهم بشكل خاطئ من جانب المحيطين به، بعدما حاول تعديل وضعية جلوسه وفرد ظهره، فقد ظن المحيطين بالسيارة بانه يختنق".

وتابع أنه تسبب القلق على سلامته في تدخل عدد من الموجودين، الذين حاولوا الوصول إليه والاطمئنان عليه، حتى اضطروا إلى كسر زجاج السيارة للوصول إليه سريعًا.

مقدر قلق الناس عليا

وأشار إلى أنه «مقدر قلق الناس عليا حتى لو كسروا زجاج العربية، فده أكيد قلق عليا».