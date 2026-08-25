طائرة عسكرية أمريكية تعلن حالة طوارئ فوق أوروبا

أظهرت بيانات منصة تتبع الرحلات الجوية «Flightradar24» أن طائرة نقل عسكرية أمريكية أعلنت حالة طوارئ أثناء تحليقها فوق جمهورية التشيك، بعدما أرسل طاقمها رمز الطوارئ الدولي «Squawk 7700».

وبحسب بيانات الرحلة، أقلعت الطائرة، التي يعتقد أنها من طراز «C-17 Globemaster III»، من قاعدة شبانغدالم الجوية الأمريكية في ألمانيا، قبل أن تهبط لاحقًا في قاعدة أمريكية داخل ألمانيا.

ويُعد رمز «7700» أحد الرموز الدولية الرئيسية المستخدمة في حالات الطوارئ الجوية، إلى جانب «7500» الذي يشير إلى الاختطاف، و«7600» الذي يستخدم عند فقدان الاتصال اللاسلكي. ويشير «7700» بصورة عامة إلى وجود حالة طارئة على متن الطائرة، من دون أن يحدد طبيعة المشكلة.

ويقوم الطيارون بإدخال الرمز في جهاز الإرسال والاستقبال «Transponder» لإبلاغ مراقبي الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ، ما يمنح الطائرة أولوية في المجال الجوي ويسمح بتنسيق مسارها نحو أقرب مطار مناسب عند الحاجة.

ولا يعني ظهور الرمز بالضرورة تعرض الطائرة لخطر محدد بعينه، إذ يمكن استخدامه في حالات مختلفة، من بينها الأعطال الفنية والمشكلات الميكانيكية والحرائق أو الحالات الطبية الطارئة وغيرها.

ويأتي الحادث بعد أيام من تسجيل حالتي طوارئ جويتين مماثلتين، إذ أرسلت طائرة شحن تابعة لشركة «لوفتهانزا» رمز «7700» أثناء تحليقها فوق المحيط الأطلسي، ما دفعها إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريًا في نيويورك.

كما أرسلت طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية «Swiss» الرمز نفسه خلال رحلة كانت متجهة من شيكاغو إلى زيورخ خلال الفترة ذاتها.

ورغم تداول هذه الحالات عبر منصات تتبع الرحلات، فإن إعلان رمز «7700» يُستخدم في الطيران المدني والعسكري للإشارة إلى حالات طوارئ متنوعة، ولا يكشف وحده عن طبيعة المشكلة التي تواجهها الطائرة.