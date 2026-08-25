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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس   إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية 
 

كانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت أمس، حجز إسماعيل دولار وآخرين، في واقعة محاولة قطع الكهرباء عن عدد من الكافيهات بمنطقة المقطم للتحريات .

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تضرر القائم على التصوير من آخرين لمحاولتهم فتح إحدى غرف الكهرباء لقطع التيار الكهربائى عن الكافيهات المستأجرة لهم والكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 أغسطس الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بحدوث مشادة بين طرفين بمجمع كافيهات بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول: (5 من مستأجرى الكافيهات بذات المجمع – مقيمين بالقاهرة)، وطرف ثان (3 مسئولين بالشركة المشرفة على إدارة منطقة الكافيهات – لأحدهم معلومات جنائية).

وتضرر الطرف الأول من الطرف الثانى لتعديهم عليهم بالسب ومحاولتهم قطع التيار الكهربائى المغذى للكافيهات المؤجرة لهم للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية الخاصة بتلك الكافيهات.

وتم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة حبس إسماعيل دولار إسماعيل دولار

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