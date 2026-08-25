قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
الأوقاف تعلن نتيجة امتحانات طلاب الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن | اعرفها الآن
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
مدير الأزهر للفتوى: إطلاق منصة رقمية للأسرة المصرية وجوائز حج وعمرة للمتميزين
تضرر مئات المنازل.. إعصار يجتاح قرية فرنسية ويخلف عشرات المصابين
هدفه التصفية.. البرلمان العربي عن استهداف مقرات الأونروا في القدس
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة حول رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يحذر اليمين: الأحزاب الجديدة تهدد استقرار الائتلاف

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إهدار أصوات معسكر اليمين بسبب ظهور أحزاب جديدة، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى سقوط أحزاب من الائتلاف بعد الانتخابات.

وجاء تحذير نتنياهو عقب إطلاق وينتر حزب «شعب يسرائيل»، وتقديم عدد من المرشحين الذين انضموا إلى القائمة الجديدة.

ووجه نتنياهو تحذيره إلى رؤساء الأحزاب الجديدة، ومن بينهم وينتر وجلعاد أرجان ويؤاز هندل، قائلًا: «لا يمكن لليسار إسقاط اليمين، فاليمين وحده قادر على ذلك».

وأضاف: من لا يتجاوز الحسم يحرق الأصوات ويسقط الأحزاب»، في إشارة إلى مخاوفه من عدم تمكن بعض الأحزاب الجديدة من تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي ضياع أصوات الناخبين.

ودعا نتنياهو الأحزاب الجديدة إلى توحيد صفوفها مع الأحزاب القائمة، أو الانسحاب من الانتخابات، محذرًا من أن استمرار تعدد القوائم داخل معسكر اليمين قد يؤدي إلى تشتيت الأصوات وإضعاف الائتلاف.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معسكر اليمين إسرائيل الانتخابات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

أيمن الشريعى

أيمن الشريعي: الأهلي طلب ضم نجم الشرقية إنبي

ترشيحاتنا

جهاز الاتصالات

إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني (الهوية الرقمية) لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد وتعزيز السيادة الرقمية للدولة

الارصاد

تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة

جبال الألب الفرنسية

2026.. عام الانهيارات الصخرية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد