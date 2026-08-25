نتنياهو يحذر اليمين: الأحزاب الجديدة تهدد استقرار الائتلاف

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إهدار أصوات معسكر اليمين بسبب ظهور أحزاب جديدة، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى سقوط أحزاب من الائتلاف بعد الانتخابات.

وجاء تحذير نتنياهو عقب إطلاق وينتر حزب «شعب يسرائيل»، وتقديم عدد من المرشحين الذين انضموا إلى القائمة الجديدة.

ووجه نتنياهو تحذيره إلى رؤساء الأحزاب الجديدة، ومن بينهم وينتر وجلعاد أرجان ويؤاز هندل، قائلًا: «لا يمكن لليسار إسقاط اليمين، فاليمين وحده قادر على ذلك».

وأضاف: من لا يتجاوز الحسم يحرق الأصوات ويسقط الأحزاب»، في إشارة إلى مخاوفه من عدم تمكن بعض الأحزاب الجديدة من تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي ضياع أصوات الناخبين.

ودعا نتنياهو الأحزاب الجديدة إلى توحيد صفوفها مع الأحزاب القائمة، أو الانسحاب من الانتخابات، محذرًا من أن استمرار تعدد القوائم داخل معسكر اليمين قد يؤدي إلى تشتيت الأصوات وإضعاف الائتلاف.