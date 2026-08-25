ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

تعد القرفة والزنجبيل من التوابل التي لا تضيف نكهة مميزة للمشروبات والأطعمة فقط، وإنما قد تحمل عددًا من الفوائد الصحية عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.

وتعد القرفة غنية بمضادات الأكسدة، وقد تساعد في دعم صحة القلب والمناعة، كما لها دورها في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم.

أما الزنجبيل، فيحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، كما قد يساعد في تحسين عملية الهضم والتخفيف من الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم.

فوائد تناول الزنجبيل والقرفة

1-خصائص مضادة للالتهابات:

الزنجبيل والقرفة غنيان بمركبات مضادة للالتهابات، يساعد الجينجيرول، المكون النشط في الزنجبيل، على تقليل الالتهاب في الجسم، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من التهاب المفاصل أو الحالات الالتهابية الأخرى، تحتوي القرفة أيضًا على مضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهاب، مما يساهم في الصحة العامة.

2-صحة الجهاز الهضمي:

تم استخدام الزنجبيل لعدة قرون لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، يساعد في الهضم عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام، يمكن أن تساعد القرفة أيضًا في إدارة الانتفاخ والغازات معًا، يخلقان تأثيرًا مهدئًا على الجهاز الهضمي، مما يجعل هذا المشروب مثاليًا بعد الوجبات.

3-تنظيم سكر الدم :

تشتهر القرفة بقدرتها على المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، فهي تعمل على تحسين حساسية الأنسولين ويمكنها خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2، يمكن للزنجبيل أن يدعم هذا التأثير بشكل أكبر من خلال تحسين الصحة الأيضية العامة.

المصدر موقع بولد سكاى