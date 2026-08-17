مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن مشروب تحرص على تناوله يوميًا، مؤكدة أنه من العادات التي تساعدها في الحفاظ على رشاقتها وإطلالتها.

ويتكون المشروب، وفقًا لما ورد في التصريحات المتداولة، من الزنجبيل والقرفة والليمون مع الفلفل والكركم ولبان الذكر، وهي مكونات ترتبط في الثقافة الغذائية بالمشروبات الدافئة ودعم الهضم.

ويحرص البعض على تناول هذه المكونات ضمن نظام غذائي متوازن، لكن لا يوجد مشروب واحد يمكن اعتباره وسيلة سحرية لخسارة الوزن أو حرق الدهون بمفرده، إذ تعتمد الرشاقة بشكل أساسي على النظام الغذائي المناسب والنشاط البدني ونمط الحياة الصحي.

ويفضل عدم الإفراط في تناول خلطات الأعشاب والتوابل، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية، واستشارة الطبيب عند الحاجة.