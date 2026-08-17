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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
ريهام قدري

أحيت روبي حفلًا غنائيًا مؤخرًا، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت خلاله مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور طوال فقرات الحفل.

ولفتت روبي الأنظار بإطلالتها خلال الحفل، حيث اختارت فستانًا لامعًا من قماش الـSequin من توقيع دار أزياء عالمية جاء بتصميم أنيق ولافت يتناسب مع أجواء الحفل.

وبلغ سعر الفستان نحو 7270 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 365 ألف جنيه مصري، لتكون إطلالة روبي واحدة من الإطلالات الفاخرة التي جذبت اهتمام جمهورها ومحبي الموضة.

وخلال الحفل، قدمت روبي باقة من أغانيها القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي شاركها غناء عدد من أشهر أعمالها.

وعلى جانب آخر، طرحت روبي مؤخرًا ميني ألبوم جديدًا بعنوان «الحب إيه»، يضم 4 أغنيات متنوعة، تحمل طابعًا صيفيًا مبهجًا، وتقدم من خلالها روبي مجموعة من الألوان الموسيقية المختلفة التي تتناسب مع أجواء موسم الصيف.

ويأتي طرح الميني ألبوم ضمن نشاط روبي الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار حفلاتها وظهورها الغنائي أمام جمهورها، لتجمع بين الأعمال الجديدة والحضور القوي على المسرح.

ويترقب جمهور روبي خلال الفترة المقبلة المزيد من أعمالها الغنائية، خاصة بعد النجاح والتفاعل الذي حققته أغنيات الميني ألبوم «الحب إيه».

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