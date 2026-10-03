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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة نادرة.. خروف بـ8 أرجل ورأسين يثير دهشة الأهالي في دار السلام بسوهاج

خروف بـ8 أرجل ورأسين
خروف بـ8 أرجل ورأسين
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية العاقولة التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة نادرة أثارت حالة من الدهشة بين الأهالي، عقب ولادة خروف يحمل تشوهات خلقية غير معتادة، تمثلت في امتلاكه 8 أرجل ورأسين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للخروف حديث الولادة، بعدما فوجئ صاحب الحيوان بخروجه إلى الحياة بهذه الهيئة غير المألوفة، وسط حالة من الذهول بين الأهالي الذين تجمعوا لمشاهدة الحالة النادرة.

ماذا حدث؟

وبحسب ما أفاد به ملتقط الصور، فإن الخروف لم يستطع البقاء على قيد الحياة، حيث نفق بعد ولادته بفترة قصيرة، في واقعة لاقت اهتمامًا واسعًا بين أبناء القرية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد مثل هذه الحالات من التشوهات الخلقية النادرة لدى الحيوانات، وقد ترتبط باضطرابات تحدث خلال مراحل تكوين الجنين، خاصة أثناء الانقسام الجنيني، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى ظهور صفات جسدية غير طبيعية.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والدهشة بين أهالي القرية، خاصة أن ولادة حيوان بهذه الصورة تُعد من الحالات غير المعتادة التي يصعب مشاهدتها بشكل متكرر، لتتحول الواقعة خلال ساعات إلى حديث الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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