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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ135.59 مليار جنيه.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الطلبات التي قبلتها الحكومة لبيع أذون خزانة  إلي 1589 طلباً بقيمة تبلغ 135.59 مليار جنيه.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ عن استهداف بيع أدوات دين محلية لتمويل الفجوة التمويلية نيابة عن وزارة المالي.

وبلغ حجم الاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 95.188 مليار جنيه بإجمالي طلبات مقبولة عددها 618 طلبًا.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول 25.671% و أعلي سعر بنسبة 25.699% وأقل سعر بنسبة 25.49%.

وبلغ حجم طلبات الشراء المقبولة في أجل 182 يوما 971 طلبُا بقيمة 40.34 مليار جنيه.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول 25.184% وأعلي سعر فائدة 25.198% وأقل سعر فائدة بـ25.009%.

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