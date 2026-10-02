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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كندا في ختام دورة الصداقة

منتخب مصر، مواليد 2009
منتخب مصر، مواليد 2009
إسلام مقلد

اختتم منتخب مصر، مواليد 2009، ومدربه حسين عبد اللطيف، تدريباته عصر اليوم بمدينة جنيف السويسرية، استعدادًا لمواجهة كندا، في ختام مشواره ببطولة الصداقة الدولية.

ويسعى حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال مواجهة كندا، حيث من المنتظر أن يشهد التشكيل الأساسي مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة أساسيين في المباريات الماضية، وفقًا لرؤية المدير الفني.

 الاجتماع باللاعبين

ومن جانبه، حرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة والمشرف على المنتخب، على الاجتماع باللاعبين، حيث أشاد بالأداء الذي قدموه أمام منتخبي إنجلترا وكولومبيا، مؤكدًا أهمية البطولة في اكتساب الخبرات والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

الأداء القوي

وطالب درويش، اللاعبين بضرورة مواصلة تقديم الأداء القوي وتحقيق الفوز على كندا، في ختام مشوار المنتخب بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وكندا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر حسين عبد اللطيف جنيف بطولة الصداقة الدولية الاتحاد المصري لكرة القدم

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