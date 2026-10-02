وديا| موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن برنامج المباريات الدولية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار تحضيرات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق أكبر استفادة فنية وتجربة عدد من العناصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل المواجهة مباشرة عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة.

مصر تواصل تحضيراتها بعد الفوز على جنوب السودان

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا بعد الانتصار الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق فوز عريض على جنوب السودان.

أهداف مصر أمام جنوب السودان

افتتح مصطفى زيكو التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 38، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة خلال اللقاء.

وعزز إبراهيم عادل تقدم منتخب مصر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، ثم عاد عمر مرموش ليسجل هدفه الثاني له والرابع للفراعنة في الدقيقة 84.

واختتم حمزة عبد الكريم خماسية منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحرز أول أهدافه الدولية مع الفراعنة.

وتشكل مواجهة جنوب أفريقيا فرصة للجهاز الفني لمنتخب مصر لمواصلة تجهيز اللاعبين، والوقوف على مدى جاهزية العناصر المختلفة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.