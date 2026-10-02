قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة منتخب مصر للصالات استعداداً لمواجهتي زامبيا الوديتين
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث.. ومفاجأة بالذهب والدولار
لأول مرة في تاريخه.. سعر الديزل في بريطانيا يتجاوز 2 جنيه استرليني للتر
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل
ارتفع 45 جنيه..سعر الذهب مساء اليوم في الصاغة
رعب السماء.. المظلات المصرية تقتحم حصون العدو في خط بارليف وتكبده خسائر فادحة في حرب أكتوبر
الأنبا رافائيل يلتقي خدام دميانة بالعدوية ويشاركهم اختيار أمناء قطاعات الخدمة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الزمالك يحدد موعد عودة شيكوبانزا قبل القمة أمام الأهلي
إجراء أول حالة قسطرة مخية لمسنة بمستشفى الزقازيق العام
«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث
غرق سيدة بشاطئ عجيبة أثناء السباحة مع زوجها في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وديا| موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.. والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن برنامج المباريات الدولية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار تحضيرات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى تحقيق أكبر استفادة فنية وتجربة عدد من العناصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل المواجهة مباشرة عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة.

مصر تواصل تحضيراتها بعد الفوز على جنوب السودان

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا بعد الانتصار الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق فوز عريض على جنوب السودان.

أهداف مصر أمام جنوب السودان

افتتح مصطفى زيكو التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 38، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة خلال اللقاء.

وعزز إبراهيم عادل تقدم منتخب مصر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، ثم عاد عمر مرموش ليسجل هدفه الثاني له والرابع للفراعنة في الدقيقة 84.

واختتم حمزة عبد الكريم خماسية منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحرز أول أهدافه الدولية مع الفراعنة.

وتشكل مواجهة جنوب أفريقيا فرصة للجهاز الفني لمنتخب مصر لمواصلة تجهيز اللاعبين، والوقوف على مدى جاهزية العناصر المختلفة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا حسام حسن أون سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

ولا كان عالبال

ولا كان عالبال يكشف عن البوستر التشويقي استعدادا لطرحه في السينمات 21 أكتوبر

فرح الديباني ونسمة محجوب تفتتحان المهرجان بعرض «Opera Meets Pop».. والاحتفاء بإرث وردة الجزائرية وتكريم الموسيقار هاني شنودة .

فرح الديباني ونسمة محجوب تفتتحان فعاليات مهرجان هي الفنون She Arts بعرض Opera Meets Pop.. بالصور

فيلم خوفو

بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. فيلم خوفو يواصل رحلته الدولية

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد