أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث.. ومفاجأة بالذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5254 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6130 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7005 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49040 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 2 أكتوبر 2026.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 2 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي



سعر البيع: 52.37 جنيه

سعر الشراء: 52.27 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.36 جنيه

سعر الشراء: 58.89 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.50 جنيه

سعر الشراء: 68.96 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.94 جنيه

سعر الشراء: 13.91 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.



لمحبي الشتاء.. الأرصاد تزف أخبار سارة للمواطنين

مع بداية فصل الخريف، بدأت الأجواء الحارة في مصر تتراجع تدريجيًا، لتفسح المجال أمام طقس أكثر اعتدالًا وانخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع تراجع نسب الرطوبة وتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت بالفعل وداع الموجات الحارة مع انطلاق فصل الخريف، الذي وصفته بأنه بمثابة «الربيع الحقيقي» لمصر، نظرًا لما يشهده من اعتدال في الأجواء وجمال الطقس.



زيادة محتملة أم خفض الوزن؟.. مفاجأة جديدة بشأن سعر الرغيف السياحي

بين زيادة سعر الرغيف السياحي أو خفض وزنه، يترقب المواطنون وأصحاب المخابز القرار النهائي بشأن تكلفة الخبز خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الدقيق، بالتزامن مع إعادة حساب التكلفة الفعلية للرغيف قبل حسم أي زيادة جديدة.

وأكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز، أن حسم الزيادة الجديدة في سعر الرغيف السياحي تأجل لمدة أسبوع، لحين الانتهاء من إعادة حساب تكلفة الإنتاج وفقًا لآخر التغيرات التي طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج.

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

تشهد أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع الحديث عن إصابات تعرض لها المحصول، وسط تداول أرقام وتوقعات بشأن الأسعار وحجم الإنتاج.

وفي هذا السياق، أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع الأسعار وحقيقة وجود أزمة في إنتاج الطماطم.



التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام.. ما مدى مشروعية هذا الأمر ؟



بين إنقاذ حياة المرضى والحفاظ على حرمة جسد الإنسان، عاد ملف التبرع بالأعضاء إلى واجهة النقاش، خاصة مع طرح فكرة الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ العقوبة، وهو ما أثار تساؤلات دينية وقانونية حول مدى مشروعية هذا الأمر والضوابط التي يمكن أن تحكمه.

وتناول الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، قضية التبرع بالأعضاء من المتوفين، ثم فرّق بينها وبين مسألة الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، بينما أوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، الجانب القانوني للمقترح وإمكانية وضع إطار تشريعي ينظم التبرع بالأعضاء.



رئيس أركان يمني سابق: لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية في اليمن

أكد رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق حسين محمد المسوري، أن الدور المصري في اليمن كان له أهمية كبيرة في تحويل اليمن إلى جمهورية.

وتابع المسوري، خلال حوار على قناة «العربية»: «لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية في اليمن، وأن مصر دعمت اليمن، وكان من أشكال هذه المساعدة على الصعيد العسكري إرسال قوات قوامها 70 ألف جندي مصري، كما قامت مصر بدعمهم بالأسلحة والدبابات والطائرات، وتدريب الضباط اليمنيين».



الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال ويترأس قمة «أودا – نيباد»



يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، بمدينة العلمين الجديدة، منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي يشهد مشاركة واسعة من القادة والمسؤولين الأفارقة.

ويترأس الرئيس السيسي أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا – نيباد»

كما يشارك يوم الأحد في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، على مدار اليومين، عددًا من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القادة والمسؤولين الأفارقة.



«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، إن قضية ختان الإناث من القضايا المهمة التي تصدت لها مصر.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال حوارها على قناة «العربية»، أن ختان الإناث جريمة، وأنه تم تغليظ العقوبة، لكن بعد تولي الإخوان الحكم، كانوا يشجعون الختان.

وتابعت أن الإخوان كانوا عايزين يحبسوني، وحوّلوا ختان الإناث إلى قضية دينية، واتهموني بتنفيذ أجندة أجنبية، لكننا نجحنا في مناهضة ختان الإناث؛ لأنها كانت عادة وحشية، وأن الدراسات أثبتت أن البنت تعاني قبل وبعد الزواج، وأن زوجها أيضًا يعاني.