رائحة كريهة تكشف عن جثة مسن أجنبي داخل شقة بالشيخ زايد.. ماذا حدث؟

عثر سكان كمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد على جثمان مسن أجنبي داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد ملاحظتهم انبعاث رائحة كريهة من الشقة، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان المسن داخل غرفة نومه، في حالة انتفاخ، وتبين أنه كان يقيم بمفرده داخل الوحدة السكنية.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، فيما أشارت المعاينة والفحص الأولي إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.