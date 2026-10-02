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الأقصر تستعد للموسم السياحي .. تطوير الطرق والمرافق وتحسين الصورة الذهنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأقصر تستعد للموسم السياحي .. تطوير الطرق والمرافق وتحسين الصورة الذهنية

المعابد السياحية
المعابد السياحية
محمد البدوي

تستعد مدينة الأقصر لاستقبال الموسم السياحي الجديد بخطة تطوير واسعة تستهدف رفع كفاءة الطرق والشوارع والمرافق، بالتزامن مع العمل على تحسين المظهر الحضاري للمناطق السياحية والأثرية، بما يتناسب مع المكانة التي تتمتع بها المدينة كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر والعالم.

تجميل الشوارع والميادين

 كما لا تقتصر أعمال التطوير على تجميل الشوارع والميادين، وإنما تمتد إلى قطاعات المياه والإنارة والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تطوير مداخل المدينة والمناطق المحيطة بالمعابد والمواقع الأثرية. 

معبد دندرة

وتأتي هذه التحركات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، استعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية والفعاليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها احتفالات الكريسماس وتعامد الشمس على معبد الكرنك، وصولًا إلى الاستعداد لظاهرة الكسوف المرتقبة في عام 2027.

معبد ادفو

وتنفذ مدينة الأقصر خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق والشوارع والمرافق، استعدادًا للموسم السياحي الجديد، مع التركيز على معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بالمياه والإنارة والاتصالات، والتي ترتبط بشكل مباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وتشمل خطة التطوير تغيير بعض خطوط شبكة المياه، ودعم خطوط الإنارة والكهرباء، إلى جانب تطوير شبكة الاتصالات واستبدال الخطوط النحاسية بخطوط فايبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير المحاور السياحية والمداخل ورفع كفاءة الخدمات

وتنفذ أعمال التطوير على مراحل، وبدأت المرحلة الأولى في عدد من المناطق والمحاور الحيوية، من بينها طريق المسار السياحي بالكامل، والكورنيش، ومنطقة خالد بن الوليد، وشارع المنشية، إلى جانب مداخل المعابد.

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وتأتي أعمال التطوير بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومنها الآثار والسياحة وغرفة شركات السياحة ومديرية الأمن والمرافق والطرق، بهدف توحيد الجهود وتحقيق أكبر قدر من التكامل في أعمال التطوير والاستعداد للموسم السياحي.

رؤية محددة وهوية بصرية واضحة

وتعمل مدينة الأقصر وفق رؤية محددة وهوية بصرية واضحة في عمليات التطوير، بما يهدف إلى الحد من العشوائية وتحسين الشكل العام للمدينة، باعتبار أن الصورة التي يراها السائح منذ لحظة وصوله إلى مطار الأقصر وحتى انتهاء برنامجه السياحي تمثل جزءًا أساسيًا من تجربته داخل المدينة.

وشملت أعمال التطوير كذلك مدخل مطار الأقصر، من خلال رفع كفاءة الجداريات واللوحات الإرشادية، بما يعزز المظهر الحضاري للمدخل الرئيسي للمدينة أمام الزائرين.

كما تضمنت خطة التطوير أعمالًا داخل المناطق الأثرية، من بينها رفع كفاءة أرضيات الساحة الداخلية بمعبد الكرنك، وتطوير مدخل معبد الأقصر وتركيب بوابات إلكترونية، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة وتجميل بطريق الكباش.

المناسبات والفعاليات السياحية المرتقبة

وتستعد المدينة بالتوازي لعدد من المناسبات والفعاليات السياحية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها احتفالات الكريسماس، وتعامد الشمس على معبد الكرنك، فضلًا عن الاستعداد لظاهرة الكسوف المرتقبة في عام 2027.

الأقصر مدينة الأقصر الموسم السياحي الكريسماس الكرنك معبد الكرنك

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