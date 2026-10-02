محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد للاسكواش

تأهل محمد زكريا نجم الاسكواش إلى منافسات الدور نصف النهائي ببطولة السويد المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى ستوكهولم خلال الفترة بين 30 سبتمبر وحتى الرابع من شهر أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 90 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وحقق محمد زكريا لمصنف السادس عالمياً الفوز امام الجامايكي ديكلان جيمس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 11-6 بدور ربع النهائي

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة مصرية كبيرة، ففي منافسات الرجال شارك كل من: مصطفى السيرتي، كريم الحمامي، محمد زكريا، كريم التركي، يحيى النوساني، ومحمد أبو الغار