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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يطلب التعاقد مع مدافع شتوتجارت..تفاصيل

نادي شتوتجارت الألمانى
نادي شتوتجارت الألمانى
علا محمد

يدرس نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع المدافع فين يلتش، لاعب نادي شتوتجارت الألمانى، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويرتبط المدافع الألماني يلتش، بعقد مع شتوتجارت ممتد حتى شهر يونيو من العام 2030.


وفقاً لما ذكرته شبكة" سكاى سبورت" ألمانيا، فإن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة طلب التعاقد معفين يلتش، لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن برشلونة، بصدد التواصل مع شتوتجارت لمعرفة طلباته نظير التخلى عن يلتش.

وأوضحت أن شتوتجارت منفتح على بيع المدافع شرط الحصول على مبلغ مالي قدره نحو 30 مليون يورو.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود إهتمام من جانب نادى ريال مدريد بضم يلتش، في شهر يناير المقبل.

نادي برشلونة الإسباني برشلونة المدافع فين يلتش فين يلتش لاعب نادي شتوتجارت الألمانى شتوتجارت الألمانى

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