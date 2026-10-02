بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها بصور جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

إطلالة إلهام شاهين

وأطلت إلهام شاهين، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود والأبيض ، وجاء الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إلهام شاهين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف إلهام شاهين، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بأختيار سلسلة ناعمة مع ساعة يد أنيقة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة إلهام شاهين