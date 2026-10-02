مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري

تستضيف مصر اليوم علي مدار ثلاثة أيام، بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العلمين إفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، وسط مشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وينعقد منتدى العلمين إفريقيا خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر ٢٠٢٦، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير ٢٠٢٦، بعقد المنتدى بصورة دورية كل عامين بمدينة العلمين الجديدة، وضمن سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى التي تستضيفها مصر.

الشركاء في المنتدى

وتنظم مصر المنتدى بالتعاون الوثيق مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك باعتباره شريكا رئيسيا في دعم التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.

ويشارك فى المنتدى نحو ١٥٠٠ مشارك، من بينهم رؤساء الدول والحكومات، كبار المسؤولين، ممثلو القطاعين العام والخاص، وسيشهد المنتدى إقامة معرض يتيح فرصة لاستعراض قادة مجتمع الأعمال: الفرص الاستثمارية، المشروعات الكبرى، الشركات الإفريقية، القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن تيسير التواصل المباشر بين الحكومات ومجتمعات الأعمال، والمستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل.