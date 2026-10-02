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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحلول نوفمبر .. أمريكا ترسل مجموعة حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط لاستئناف الحرب ضد إيران

قوات أمريكية في البحر
قوات أمريكية في البحر
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية  بأن الولايات المتحدة بصدد إرسال مجموعة ضاربة ثالثة تتمركز حول حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، إلى جانب قوة برمائية تضم 2000 جندي من مشاة البحرية (المارينز)، مما يزيد من احتمالات التصعيد في الصراع المستمر منذ أشهر.

قوات أمريكية 

وبحسب التقارير الاعلامية ذاتها ؛ فتأتي هذه الخطوة في وقت أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى نيته استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

فيما صرح مسؤول أمريكي بأن المجموعة المرافقة لحاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" وقوة "ماكين آيلاند" قد غادرتا سان دييجو. 

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن اكتمال الحشود العسكرية متوقع بحلول شهر نوفمبر ، مشيرة إلى أن ترامب أبلغ مساعديه مؤخراً بأنه يتوقع استئناف قصف إيران في الشهر نفسه.

وتأتي هذه التعزيزات العسكرية في ظل استمرار حالة الجمود في الحرب التي دخلت شهرها الثامن؛ إذ تعثرت المحادثات غير المباشرة بعد رفض واشنطن مقترحاً إيرانياً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، مما أبقى أسعار النفط عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحرب.

أمريكا إيران حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت مضيق هرمز ترامب

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