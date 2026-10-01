الخارجية الأمريكية: عقوبات جديدة تستهدف شبكات تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الشبكات العاملة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بدعوى مساعدتها إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

السكك الحديدية والسيارات

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تستهدف شبكات مرتبطة بقطاعات السكك الحديدية والسيارات والمعادن في إيران، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تلعب دورًا في تسهيل أنشطة اقتصادية ترى واشنطن أنها تساهم في تجاوز العقوبات.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع عدد من الدول من أجل إغلاق قنوات الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها إيران، في إطار جهودها لمواصلة الضغط الاقتصادي على طهران.

الحد من قدرة الجهات المرتبطة بإيران

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تستهدف الحد من قدرة الجهات المرتبطة بإيران على استخدام شبكات وشركات في دول مختلفة للالتفاف على القيود والعقوبات الأمريكية.