ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس في تصريحات صحفية إن إيران وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا.

وجاء رد ترامب على سؤال أحد الصحفيين خلال إحاطة صحفية حول إيران: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، ولن تمتلكها، وهم يوافقون على عدم امتلاكها.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد الرئيس ترامب أن وضع إيران سيئ للغاية واقتصادهم منهار ويريدون عقد صفقة لكنني أريدها صفقة حقيقية، مضيفا أن "شن هجمات جديدة على إيران أمر ممكن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه فيما يتعلق برفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار فإن "ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم"، مشيرا إلى أن الإيرانيين قدموا عرضا بشأن فتح مضيق هرمز اطلعت على بعض جوانبه وليس كله، لكنه ببساطة ليس كافيا.