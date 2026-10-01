«تنفيذًا للتكليف الرئاسي».. حصيلة بيع مزاد جمارك مطار القاهرة تتجاوز 14 مليون جنيه

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

«شملت 39 لوط سيارات وبضائع».. تفاصيل حصيلة مزاد المهمل والراكد بجمارك القاهرة

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وتفتيش الركاب بمطار القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني يوم ١ أكتوبر ٢٠٢٦ ، بقاعة نادى الحضارات الرياضى شارع صلاح سالم أمام مرور عين الصيرة ، لبيع عدد ١٥١ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٢٨ لوط سيارات بمبلغ ١١ مليون و ٦٣٧ ألف و٥٠٠ جنيه.

كما تم البيع النهائى لعدد ١١ لوط بضائع بمبلغ ٢ مليون و٥٥٦ ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالى عدد اللوطات المباعة ٣٩ لوط سيارات وبضائع بمبلغ إجمالى للمزاد ١٤ مليون و١٩٣ ألف و٥٠٠ جنيه .