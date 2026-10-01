مسيرة تستهدف محطة كهرباء بالمسجد النبوي

أعلنت السلطات السعودية استهداف طائرة مسيرة معادية لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، مؤكدة أن الهجوم تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثير على الكهرباء.

وقالت إن الهجوم بالمسيرة استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة، مضيفة أن

التحقيقات أثبتت تورط الفصائل اليمنية في التخطيط والتنفيذ باستخدام مسيرة.

أشارت إلي أن الهجوم تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثير على الكهرباء، وأن المحطة المستهدفة تقدم خدمات كهربائية للمسجد النبوي الشريف.

وذكرت السلطات أن الهجوم يأتي امتدادًا لمحاولات استهداف الحرمين الشريفين.

وشددت علي أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالردع وحماية الحرمين وضيوف الرحمن.