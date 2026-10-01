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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في النقل الحضري..محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير السويد تعزيز التعاون

محافظ الإسكندرية وسفير السويد
محافظ الإسكندرية وسفير السويد
أحمد بسيوني

استقبل  المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، داغ جولين-دانفيلت – سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة الإسكندرية.

المحافظ يؤكد على عمل العلاقات بين مصر والسويد

وضم الوفد السويدي ميكائيل ستال، رئيس القسم الاقتصادي وقسم ترويج التجارة والشؤون الثقافية، ومحمد منصور، مسؤول الأعمال والتجارة، وسما مدحت، مسؤولة الإعلام والثقافة.

وفي مستهل اللقاء، رحب  محافظ الإسكندرية بالسفير السويدي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع مصر والسويد، وحرص محافظة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع الجانب السويدي والاستفادة من الخبرات والتجارب السويدية في المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون، في مقدمتها إدارة المخلفات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة والغاز الحيوي (BioGas)، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية منها.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال النقل الحضري المستدام، ومن بينها منظومة الحافلات سريعة التردد (BRT)، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل داخل المدن، والحد من الانبعاثات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في قطاع التعليم وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم أوجه التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية في الجانبين، بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي والتدريبي.

وأكد  المهندس أيمن عطية أهمية ترجمة مجالات التعاون المطروحة إلى مشروعات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى استعداد محافظة الإسكندرية للتنسيق مع الجانب السويدي والجهات المعنية لبحث فرص التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير السويدي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، خاصة على المستوى المحلي، واستكشاف فرص التعاون مع محافظة الإسكندرية في مجالات الاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات والطاقة الحيوية والنقل المستدام والتعليم.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بشأن مجالات التعاون المقترحة، بما يمهد لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

الإسكندرية مخلفات النقل الحضري أيمن عطية سفير السويد

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