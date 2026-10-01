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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية ينظم الأسبوع الدعوي الـ23 بجامعة العريش بعنوان: انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال

البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ23 في جامعة العريش تحت عنوان: انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال
البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ23 في جامعة العريش تحت عنوان: انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال
إيمان طلعت

ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، السبت المقبل، فعاليَّات الأسبوع الثالث والعشرين للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة العريش تحت عنوان: (انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال)، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ذكرى نصر أكتوبر 

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي أنَّ استحضار ذكرى نصر أكتوبر يقدِّم للشباب نموذجًا عمليًّا لتكامل الإيمان والعزيمة وحُسْن الإعداد في مواجهة التحدِّيات، موضِّحًا أنَّ النصر لا يتحقَّق بالأماني، وإنَّما يقوم على مقوِّمات متكاملة؛ أبرزها: وضوح الغاية، وقوَّة الإرادة، والتخطيط، والأخذ بالأسباب، والصبر على تحقيق الأهداف، لافتًا إلى أنَّ تناوُل هذا النصر في إطارٍ دعويٍّ يستهدف استخلاص ما يحمله من قِيَم ومعانٍ يمكن أن تُسهِم في بناء شخصيَّة الشباب، وتنمية قدرتهم على تحمُّل المسئوليَّة ومواجهة التحدِّيات بعزيمةٍ ووعي.

وأشار الجندي إلى أنَّ هذه الأسابيع الدعويَّة تهدف إلى ترسيخ اليقين الدِّيني من خلال إعادة الاعتبار للدِّين بوصفه مكوِّنًا أساسًا في هُويَّة الإنسان وضرورةً فطريَّة وعقليَّة، والعمل على بناء حصانة فكريَّة ونفسيَّة لدى الشباب تمكِّنهم مِنَ التعامل الواعي مع موجات التشكيك والشُّبهات، وتحويل الإيمان إلى مصدر قوَّة ودعم للاستقرار النفسي في مواجهة تحدِّيات العصر، فضلًا عن بيان المقوِّمات الإيمانيَّة لبناء الإنسان السَّوي، وتأكيد مركزيَّة الدِّين في بناء الحضارات ورُقِيِّ الأمم، وتعزيز القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة ودورها في تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، إلى جانب ترسيخ معاني الانتماء والمسئوليَّة، وبيان دور الدِّين في نبذ التعصُّب والفُرقة واحترام الآخر في ضوء معطيات الشريعة الإسلاميَّة.

من جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ اختيار نصر أكتوبر موضوعًا لهذا الأسبوع الدعوي يأتي لما تمثِّله هذه الذكرى من حضورٍ راسخٍ في الذاكرة المصريَّة، وما تتيحه من مساحةٍ لتعرُّف صفحاتٍ مضيئةٍ من تاريخ الوطن، واستحضار ما ارتبط بها من معانٍ ودلالاتٍ تستحقُّ التأمُّل، مؤكِّدًا حرص اللجنة على تقديم هذه المعاني في إطارٍ دعويٍّ رصينٍ يربط بين الوعي بتاريخ الوطن، والاعتزاز بما قدَّمه أبناؤه من تضحياتٍ في سبيله.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي في جامعة العريش على مدار ستَّة أيَّام، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تتنوَّع الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تتناول عددًا مِنَ الموضوعات، من بينها: مقوِّمات صناعة النصر ووسائله، ودور مصر عبر التاريخ في حماية العرب والإسلام، ومكانة العقيدة الإسلاميَّة بوصفها ركيزةً أصيلة في تحقيق النصر، وأهميَّة التخطيط وأثره في صناعة النصر، إلى جانب دور المرأة في صناعة النصر، فضلًا عن استعراض نصر أكتوبر بوصفه حلقةً في سلسلة انتصارات القوات المسلَّحة.

البحوث الإسلاميَّة جامعة العريش انتصارات أكتوبر انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال

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