المستشار الألماني: نستعد لهجمات هجينة كبرى من جانب روسيا وسنرد بسرعة وبشكل واضح

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد لهجمات هجينة كبرى من جانب روسيا، مشدداً على أن برلين سترد بسرعة وبشكل واضح.



برلين لن تتراجع.. وزيادة في الإنفاق العسكري



وشدد ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، ورئيس الوزراء الهولندي روب ييتن، على أن ألمانيا لن تتراجع أمام هذه التحديات، مشيراً إلى زيادة الإنفاق العسكري لبلاده.



تعاون استخباراتي غير مسبوق بين ألمانيا وهولندا



من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن إن ألمانيا وهولندا تعملان على تعزيز التعاون الاستخباراتي بينهما إلى مستوى غير مسبوق.



أمين الناتو: أوروبا أمام حملة تخريب روسية متكررة



وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ضرورة استعداد أوروبا لعالم تصبح فيه أعمال التخريب والحرق وغيرها من الهجمات الهجينة الروسية على أراضيها أمراً متكرراً، داعياً الدول الأوروبية إلى البقاء في حالة يقظة لمواجهة ما وصفه بحملة من الأعمال العدائية ضد دول الحلف.

وقال روته إن روسيا تختبر دول أوروبا عبر أنشطة مختلفة، مشدداً على ضرورة الاستعداد لاستمرار هذه الحملة.