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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كفتة داود باشا باعتبارها من الوصفات الشرقية الشهيرة التي تجمع بين كرات اللحم المتبلة وصلصة الطماطم الغنية بالنكهة. وتتميز الوصفة بسهولة تحضيرها واستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل، ما يجعلها مناسبة للغداء وكذلك العزومات.

وتُطهى كفتة داود باشا في صلصة الطماطم بعد تشويح كرات اللحم، ما يمنحها مذاقًا غنيًا وقوامًا مميزًا، ويمكن تقديمها إلى جانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية.

طريقة عمل كفتة داود باشا

طريقة عمل كفتة داود باشا

مقادير كفتة داود باشا:

½ كيلو لحم مفروم.

1 بصلة صغيرة مبشورة ومصفاة جيدًا من الماء.

2 فص ثوم مفروم.

½ كوب بقدونس مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم.

½ ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون.

طريقة عمل كفتة داود باشا

مقادير صلصة الطماطم:

2 كوب عصير طماطم.

1 بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة صغيرة من السكر.

½ كوب ماء.

طريقة عمل كفتة داود باشا

طريقة عمل كفتة داود باشا:

ـ في وعاء عميق، تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والثوم والبقدونس والبقسماط المطحون.

ـ تضاف بهارات اللحم والملح والفلفل الأسود والكمون، ثم تعجن المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ تشكل خليط اللحمة إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم حتى تنضج بشكل متقارب.

ـ يسخن قليل من الزيت في طاسة مناسبة، ثم تشوح كرات الكفتة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الخارج، وبعد ذلك ترفع جانبًا.

ـ في الطاسة نفسها، يشوح البصل المفروم مع الثوم حتى يذبلا وتظهر رائحتهما.

ـ تضاف صلصة الطماطم وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ورشة السكر، ثم تقلب المكونات جيدًا.

ـ تترك الصلصة على النار حتى تبدأ في الغليان، ثم تضاف كرات الكفتة إليها.

ـ تخفض درجة الحرارة وتترك الكفتة على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، حتى تنضج وتتسبك صلصة الطماطم.

ـ تقدم كفتة داود باشا ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية.

طريقة عمل كفتة داود باشا

سر نجاح كفتة داود باشا

يعد تشويح كرات اللحم قبل وضعها في الصلصة من أهم خطوات تحضير كفتة داود باشا، إذ يساعد على منحها لونًا ذهبيًا ونكهة أكثر غنى. كما أن ترك الكفتة على نار هادئة داخل صلصة الطماطم يساعدها على امتصاص النكهات ويمنح الصلصة قوامًا أكثر تماسكًا.

طريقة عمل كفتة داود باشا

طريقة تقديم كفتة داود باشا

يمكن تقديم كفتة داود باشا ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، مع تزيين الطبق بالقليل من البقدونس المفروم، لتصبح وجبة متكاملة ومناسبة للغداء أو العزومات.

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طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

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