مورينيو ينفي تصريحاته بشأن أزمة رونالدو مع منتخب البرتغال: أخبار كاذبة

نفى جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، التصريحات المنسوبة إليه بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، مؤكدًا أنه لم يدلِ بأي تصريحات حول القضية.

مورينيو يحسم الجدل

وبحسب صحيفة «ماركا»، نشر مورينيو رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف خلالها التصريحات المنسوبة إليه بأنها «أخبار كاذبة»، موضحًا أن تلك التصريحات انتشرت بشكل خاص في البرازيل وتناولت موقف رونالدو مع منتخب بلاده.

وأكد المدير الفني لريال مدريد أنه لم يتحدث عن هذه القضية من الأساس، مشددًا على أنه لا يملك أي تعليق بشأنها، باعتبارها أزمة لا تخصه ولا يرغب في التدخل فيها.

احترام كامل لرونالدو وجورجي جيسوس

ويحرص مورينيو على التأكيد على احترامه الكامل للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وجورجي جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إلى جانب كريستيانو رونالدو.

ويرفض مدرب ريال مدريد الدخول في تفاصيل الأزمة أو التعليق على القرارات التي اتخذها المنتخب البرتغالي، خاصة بعدما انتشرت تصريحات على لسانه لم تصدر عنه.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل حالة الجدل التي أحاطت برونالدو خلال الفترة الأخيرة، بعد مغادرته معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، وما تبع ذلك من تكهنات وتصريحات متداولة حول أسباب القرار.

مورينيو يطمئن على راؤول أسينسيو

وعلى الجانب الآخر، واصل مورينيو مهامه مع ريال مدريد، حيث قضى يومه في مدينة فالديبيباس، مقر تدريبات الفريق، قبل أن يتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على راؤول أسينسيو.

وكان أسينسيو قد خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر إجهادي في عظمة الساق، ليحرص مورينيو على زيارة اللاعب والاطمئنان على حالته بعد الجراحة.

وبذلك، أغلق مورينيو الباب أمام التصريحات المتداولة بشأن أزمة رونالدو، مؤكدًا أنها لا تعبر عنه وأنه لا يرغب في التدخل في شؤون المنتخب البرتغالي.