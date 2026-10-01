طوارئ تغير مسار الرحلة.. طائرة إماراتية تنحرف عن وجهتها من لندن إلى فرانكفورت

أعلن المتحدث باسم طيران الإمارات، اليوم الخميس أنه تم تحويل مسار رحلة طيران الإمارات رقم "ئي كيه 31"، المتجهة من دبي إلى مطار لندن هيثرو، إلى فرانكفورت، إثر تعرض أحد المسافرين لحالة طبية طارئة على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث أن طاقم الطائرة قدم المساعدة اللازمة للمسافر خلال الرحلة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الطبي عند الوصول. وأشار البيان إلى أن الطائرة هبطت بسلام في فرانكفورت، حيث نُقل الراكب لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.

ومن المتوقع أن تستأنف الرحلة مسارها إلى مطار لندن هيثرو حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لفرانكفورت.

وتم تفادي كارثة يوم الأربعاء على متن رحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، بعدما طعن مساعد الطيار قائد الطائرة، الذي تمكن من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح للركاب السيطرة على المهاجم قبل أن يهبط طاقم احتياطي بالطائرة في السعودية.

وأشارت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية إلى أن المسافرين قد يجدون صعوبة في المستقبل في الثقة بالطيارين غير الإسرائيليين.

وعلقت فلاي دبي الرحلات بين دبي وتل أبيب، في انتظار إجراء تحقيق في حادثة يوم الأربعاء.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن تعليق الرحلات يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء وتوصية وزير النقل ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك.