تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت فجر يوم الثلاثاء، محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.



توقيت الهجوم ونتائج التحقيق

وقال المالكي، وفقا لقناة العربية السعودية، إن الهجوم وقع عند الساعة 5:11 فجراً، مؤكداً أن نتائج التحقيق والاستدلال أثبتت تورط الميليشيا في التخطيط والتنفيذ، وذلك عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.



خروج محول عن الخدمة دون تأثر الشبكة

وأوضح أن الهجوم أسفر عن خروج أحد المحولات عن الخدمة دون أن تتأثر الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الاستهداف طال أحد الأعيان المدنية التي تغذي المسجد النبوي بالكهرباء.



امتداد لمحاولات استهداف الحرمين

وأضاف أن ذلك يأتي امتداداً لمحاولات استهداف الحرمين الشريفين واستثارة مشاعر المسلمين باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

إجراءات ردع لحماية الحرمين وسلامة ضيوف الرحمن

وأكد استمرار التحالف في إجراءات الردع بما يضمن حماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن.