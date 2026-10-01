14.193 مليون جنيه حصيلة البيع من مزاد سيارات وبضائع الجمارك وتفتيش الركاب بمطار القاهرة

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة وتفتيش الركاب بمطار القاهرة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، “جلسة بيع بالمزاد العلني”، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام مرور عين الصيرة؛ لبيع 151 لوطّ من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزن بالجمارك.

وأوضحت مصلحة الجمارك في بيان صادر عنها اليوم، أنه خلال الجلسة تم البيع النهائي لـ 28 لوط سيارات بمبلغ 11 مليونًا و637 ألفًا و500 جنيه.

وأشارت إلى أنه تم البيع النهائي لـ 11 لوط بضائع بمبلغ 2 مليون و556 ألف جنيه.

14.1 مليون جنيه حصيلة بيع المزاد

وأضافت الجمارك أن إجمالي عدد اللوطات المباعة بلغ 39 لوط سيارات وبضائع، بإجمالي 14 مليونًا و193 ألفًا و500 جنيه.

ويأتي تنظيم المزادات تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليس أماكن لتخزين السلع والبضائع.