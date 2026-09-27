جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تريب كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات و قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من بلجيكا اشتبه حسن فتحي فى راكب أجنبي الجنسية، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

بتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة علي أبوالحسن مأمور الفحص و رامي مروان مشرف الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص أكدت صور الأشعة وجود أجسام تثير الاشتباه داخل الأمتعة.

قام مهند سامى مدير الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من مينا نادي رئيس القسم وهيثم خلف الله مشرف الصالة فتبين وجود 407 من الأقراص المخدرة المتنوعة وزجاجة مدون عليها (CBD) بتركيز 100 ملليجرام مخبأة داخل أمتعة الراكب.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2026 والتحفظ على المضبوطات .

قتم بالجرد والتحريز أشرف خلف و إبراهيم محمد بحضور محمد سيف من إدارة أمن الموانئ ومحمود عبد الباسط من إدارة مكافحة التهرب الجمركي وعبد المحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى