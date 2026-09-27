بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

يعود فريق طرابزون سبور التركي إلى التدريبات، اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 7 أيام خلال فترة التوقف الدولي.

ويجتمع لاعبو الفريق في الخامسة مساءً بتوقيت تركيا على ملعب "محمد علي يلماز"، لبدء التحضيرات تحت قيادة الألماني توماس رايس، المدير الفني، استعدادًا لاستئناف المنافسات خلال الفترة المقبلة، بحسب شبكة "61saat" التركية.

فريق طرابزون سبورالتركي يستأنف تدريباته وسط غياب محمد صلاح

وتشهد التدريبات غياب عدد من لاعبي طرابزون سبور بسبب ارتباطهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، يأتي في مقدمتهم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح قد غادر معسكر منتخب مصر عقب مواجهة أنجولا الأخيرة، لكنه لم يعد إلى تركيا حتى الآن، ليغيب عن مران فريقه بالتزامن مع استئناف التحضيرات.

ويبدأ طرابزون سبور استعداداته لمرحلة مزدحمة بالمباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل عودة المنافسات الرسمية.