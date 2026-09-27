هل توجد آلية لمحاسبة الجهاز الفني؟ .. سؤال برلماني بشأن تصريحات حسام حسن

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن عدد من التصريحات التي أدلى بها الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، عقب تعادل منتخب مصر مع أنجولا، وما أثارته بعض هذه التصريحات من نقاش داخل الوسط الرياضي.

ويأتي التحرك البرلماني في إطار مطالبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بتوضيح الضوابط المنظمة للتصريحات الإعلامية الصادرة عن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بما يضمن التوازن بين حرية المدير الفني في شرح رؤيته الفنية، والحفاظ على صورة المنتخب والمنظومة الرياضية المصرية.

وهدان: قيادة المنتخب مسؤولية تتجاوز الجانب الفني

وأكد سليمان وهدان أن المنتخب الوطني يمثل مصر، وأن مهمة المدير الفني لا تقتصر على الجانب الفني، وإنما ترتبط كذلك بمسؤولية إعلامية تفرض مراعاة طبيعة المنصب وحجم التأثير الذي تحظى به تصريحات الجهاز الفني لدى الجماهير ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الاختلاف في الرؤى الفنية أمر طبيعي، وأن للمدير الفني الحق في شرح اختياراته وقراراته، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار يحافظ على صورة الكرة المصرية وعلاقاتها بمختلف أطراف المنظومة الرياضية.

مطالب بتوضيح موقف وزارة الرياضة واتحاد الكرة

وطالب النائب وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم بتوضيح موقفهما من التصريحات التي أثارت جدلًا، والكشف عن مدى وجود ضوابط محددة تنظم الظهور الإعلامي والتصريحات الصادرة عن المدير الفني للمنتخب الوطني.

كما تساءل عن الآليات المتبعة للتعامل مع أي تصريحات قد تثير خلافًا مع الأندية أو اللاعبين أو عناصر المنظومة الرياضية، مع التأكيد على عدم التدخل في الاختيارات الفنية للجهاز الفني.

أسئلة برلمانية حول آليات المساءلة

وتضمن السؤال البرلماني استفسارات حول مدى متابعة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للتصريحات الصادرة عقب مباراة أنجولا، وما إذا كان قد تم تقييم مضمونها بصورة رسمية.

كما تساءل وهدان عن وجود آلية واضحة لمراجعة التصريحات الإعلامية للمدير الفني للمنتخب، والإجراءات التي يمكن اتخاذها حال صدور تصريحات يرى المسؤولون أنها تضر بصورة المنتخب أو علاقته بالأندية واللاعبين والجماهير.

هل تتضمن عقود الجهاز الفني ضوابط للتصريحات؟

وتطرق السؤال إلى مدى تضمن عقود الجهاز الفني للمنتخب الوطني أو اللوائح المنظمة لعمل المنتخبات الوطنية بنودًا واضحة بشأن المسؤولية الإعلامية والمساءلة عن التصريحات التي قد تؤثر على صورة الرياضة المصرية أو العلاقات داخل المنظومة.

كما طالب النائب بتوضيح ما إذا كانت هناك ضوابط موحدة تنطبق على جميع المسؤولين عن المنتخبات الوطنية، بما يحقق قدرًا من الانضباط الإعلامي دون المساس بالاستقلال الفني للأجهزة التدريبية.

وهدان: دعم المنتخب لا يعني غياب المساءلة

وشدد سليمان وهدان على أن دعم المنتخب الوطني والحفاظ على استقرار جهازه الفني يجب أن يتزامنا مع وجود قواعد واضحة للمسؤولية الإعلامية، مؤكدًا أن المدير الفني للمنتخب يحمل إلى جانب مهمته الفنية مسؤولية مرتبطة بمكانة المنتخب وصورته أمام الجماهير والإعلام.

ويُضاف هذا التحرك إلى اهتمام وهدان بالملفات الرياضية والمنتخب الوطني؛ إذ سبق له التقدم بطلب إحاطة بشأن خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2024، مطالبًا حينها بمناقشة أسباب النتائج وموقف اتحاد الكرة.