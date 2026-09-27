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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حمّل جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مسؤولية التعادل أمام أنجولا، مؤكدًا أن تصريحاته بشأن اختيارات حراسة المرمى أدانته بنفسه.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن حديث حسام حسن عن اختيار حارس يراه «منتهيًا» وترك آخر جاهزًا للمشاركة يثير علامات استفهام حول قراراته الفنية.

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن تصريحات المدير الفني تعكس وجود تناقض في المعايير التي يعتمد عليها عند اختيار اللاعبين، مشددًا على أن حسام حسن يتحمل جانبًا من مسؤولية نتيجة مباراة أنجولا، وفقًا لرؤيته، خاصة فيما يتعلق بالاختيارات وإدارة اللقاء.

جمال عبد الحميد لاعب الزمالك حسام حسن أنجولا لاعب الزمالك السابق

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