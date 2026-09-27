التموين توسع مبادرة خفض الأسعار إلى 30 سلعة.. وتخفيضات تصل إلى 25%

مع انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة خفض أسعار السلع، وسعت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة المنتجات المتاحة للمواطنين، بإضافة 18 سلعة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الأصناف المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، في إطار جهود زيادة المعروض، وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، ودعم استقرار الأسواق ومواجهة أي تقلبات سعرية محتملة.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، إن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل عددًا من السلع الأساسية، من بينها اللبن كامل الدسم، واللبن البودرة، والعدس بنوعيه، والفول، ومساحيق الغسيل، والصابون، وصابون التواليت، والجبن، إلى جانب السكر والزيت والأرز والمكرونة.

تخفيضات تصل إلى 25%

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن نسب التخفيض على السلع المشاركة في المبادرة تصل إلى 20 و25%، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر ضمن المبادرة يبلغ 25 جنيهًا، مقابل أسعار تتراوح بين 28 و30 جنيهًا خارجه، بينما يصل سعر الأرز ضمن المبادرة إلى 25 جنيهًا، مقارنة بأسعار تتراوح بين 28 و32 جنيهًا في الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع أسعار السلع مع مراعاة الوزن والجودة، موضحًا أن بعض الأسعار المعلنة خارج المبادرة قد تكون مرتبطة بأوزان أقل من الكيلو، وهو ما يؤثر على المقارنة الفعلية بين الأسعار.

زيادة عدد المنافذ المشاركة

وكشف وكيل وزارة التموين عن بدء المبادرة بنحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، مع خطة لزيادة أعداد المنافذ في مختلف المراكز والمدن، من خلال ضم جمعيتي وبعض البدالين التموينيين، إلى جانب افتتاح منافذ جديدة.

وأكد وجود غرف عمليات بالوزارة ومديريات التموين لمتابعة عمليات سحب وضخ السلع، مع التركيز على الأصناف التي تشهد إقبالًا متزايدًا، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بها لضمان استمرار توافرها أمام المواطنين.

تطبيق «رادار الأسعار» لمتابعة الأسواق

وأوضح أن الوزارة تتيح للمواطنين الاستفادة من تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يساعد على التعرف على أسعار السلع في المناطق المختلفة، وتحديد الأماكن التي تقدم الأسعار المناسبة.

وأضاف أن التطبيق يتيح أيضًا تقديم الشكاوى وتوثيق السعر وموقع المخالفة، سواء تعلقت بزيادة غير مبررة في الأسعار أو بسلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، لافتًا إلى أن البيانات والشكاوى الواردة يتم تحليلها داخل غرف العمليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

استمرار المبادرة حتى مارس 2027

وأكد توافر مخزون آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية اللازمة لاستمرار المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة حتى مارس 2027، بالتزامن مع الاستعداد لإقامة معارض «أهلًا رمضان» قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وأشار إلى وجود تنسيق واجتماعات مستمرة بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إشراك أكبر عدد من السلاسل التجارية الكبرى في المبادرة، موضحًا أن عددًا من السلاسل التجارية الكبرى بدأ بالفعل المشاركة بالأسعار المعلنة ضمن المبادرة.