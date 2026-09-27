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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 775 كيلو لانشون و45.5 كيلو جبن شيدر في حملة تموينية بقنا

كميات اللانشون المضبوطة
كميات اللانشون المضبوطة
يوسف رجب

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بإشراف حسن القط، مدير المديرية، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، حملة رقابية مكبرة استهدفت القطاعات التجارية والغذائية بمختلف مراكز قنا.


أسفرت جهود المتابعة الميدانية بإدارة تموين نجع حمادي، عن ضبط كميات ضخمة من المصنعات والمنتجات الغذائية المخالفة.

شملت الكميات المضبوطة 203 قوالب لانشون بإجمالي وزن بلغت حصيلته 775 كيلو جرامًا، بالإضافة إلى ضبط 114 علبة جبن شيدر بإجمالي وزن بلغ 45.500 كيلو جرامًا.

وجرى التحفظ على المضبوطات الغذائية المصادرة، وتحرير المحضر القانوني اللازم بواقعة الضبط، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التصدي للغش التجاري

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المحال التجارية، والأسواق الخاصة بالسلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري ومحاولات تداول الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حمايةً للصحة العامة للمواطنين.

قنا تموين قنا حملة رقابية مكبرة نجع حمادي لانشون قوالب لانشون

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