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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: بدء الحملة الشاملة لمكافحة الفئران والقوارض.. إحالة مديري 6 مدارس بنجع حمادي للتحقيق بسبب القراءة والكتابة

اعتماد أحوزة عمرانية بقنا
اعتماد أحوزة عمرانية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مديرية الزراعة تعلن بدء الحملة الشاملة لمكافحة الفئران والقوارض لحماية المحاصيل، الكشف على 778مواطناً بالقافلة الطبية بقرية البراهمة في قفط، إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق بسبب القراءة والكتابة، شركة المياه تعلن حقيقة تجمع مياه الصرف الصحى بأحد شوارع مدينة قنا، اعتماد الحيز العمراني الجديد لـ نجع حمادى وأبوتشت بمساحة 686 فدانًا.

 زراعة قنا تعلن بدء الحملة الشاملة لمكافحة الفئران والقوارض لحماية المحاصيل
 أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، تحت رعاية المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تنفيذ حملة موسعة لمكافحة القوارض بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2026، في إطار خطة وزارة الزراعة لمكافحة الآفات والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وقال المهندس أبو العباس عبد الفتاح البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الحملة تستهدف جميع مراكز المحافظة، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لمقاومة القوارض والحد من انتشارها، خاصة في المناطق الزراعية التي تمثل بيئة مناسبة لتكاثرها عقب حصاد المحاصيل.
 

الكشف على 778مواطناً بالقافلة الطبية بقرية البراهمة في قفط

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة في قرية البراهمة بمركز قفط لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.

وقال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة جاءت في إطار الاهتمام بتسيير القوافل الطبية المجانية بجميع قرى ونجوع محافظة قنا، وتوجيه التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في ظل حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.
 

بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق

قرر محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، إحالة مديري 6 مدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية رصد تدني مستوى الطلاب والتلاميذ وعدم إجادتهم لمهارات القراءة والكتابة الأساسية، كما شمل قرار الإحالة موجهي الصفوف الأولى، وموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية بالمدارس المخالفة، لمحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

وضمت قائمة المدارس المحالة للتحقيق كلاً من: مدارس «شركة السكر الابتدائية، والصوامعة الابتدائية، والقديس جرجس الابتدائية، والقديس جرجس الإعدادية، والدرب الابتدائية، والمحطة الابتدائية».
 

حقيقة تجمع مياه الصرف الصحى بأحد شوارع مدينة قن

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور تجمعات لمياه الصرف الصحي بأحد الشوارع الواقعة خلف مقر السجن العمومي سابقاً بمدينة قنا.
 

وأكدت شركة مياه الشرب بقنا، في بيان إعلامي رسمي، أن ظهور هذه التجمعات المائية جاء نتيجة للبدء الإجرائي في تنفيذ أعمال صيانة وتطوير مخصصة بمحطة رفع الصرف الصحي بالمنطقة، وأنها كانت أعلنت مسبقاً للمواطنين عن خطة هذه الأعمال والمواعيد المحددة لخطوات تنفيذها تجنباً لأي إرباك في الخدمات.

 

بمساحة 686 فدانًا.. اعتماد الحيز العمراني الجديد لـ نجع حمادى وأبوتشت بقنا
 اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المخططات التفصيلية لمدينتي نجع حمادي وأبوتشت، في خطوة رئيسية تهدف إلى دفع جهود التنمية العمرانية المنظمة داخل المحافظة، والحد من انتشار المناطق العشوائية، والتأسيس لبيئة حضارية متكاملة تلبي تطلعات السكان وتواكب رؤية الدولة في التطوير.
 

وأكد محافظ قنا، بأن الاعتماد شمل المخطط التفصيلي لمدينة نجع حمادي على مساحة تصل إلى 507.73 فدان، إلى جانب المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت الممتد على مساحة 179 فدانًا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي صياغةً للمستهدفات الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينتين بما يخدم خطط التطوير الشامل.

قنا اعتماد الحيز العمراني مديرية الزراعة زراعة قنا مكافحة الآفات مكافحة الفئران أخبار قنا

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